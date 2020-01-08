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’daki larla ilgili : “En kötüsü henüz gelmedi”

'da Eylül ayında başlayan lar felakete yol açtı. 'un "ulusal kıyamet" olarak adlandırdığı yangınların bilançosu yürekleri yaktı. Yüksekliğinin kimi zaman 70 metreyi aştığı yangınlarda şimdiye kadar 25 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca hayvan telef oldu. Uzmanlar ise yaptı: "En kötüsü henüz gelmedi."

Avustralya'da Eylül ayında başlayan lar felakete yol açtı. 'un "ulusal kıyamet" olarak adlandırdığı yangınların bilançosu yürekleri yaktı. Yüksekliğinin kimi zaman 70 metreyi aştığı yangınlarda şimdiye kadar 25 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca hayvan telef oldu. Uzmanlar ise yaptı: "En kötüsü henüz gelmedi."



Milyonlarca hayvan telef olurken, bazılarını itfaiye ekipleri kurtardı.



Koala böyle tedavi edildi.



'nın simgesi kangurular yangından böyle kurtarıldı.





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