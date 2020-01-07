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  • 08.01.2020 06:25
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 06:27

Son dakika: 'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde

'da bulunduğu eyaletinde 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. , merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

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