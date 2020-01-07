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  • 08.01.2020 04:19
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 04:39

Son dakika: , üsleri olan ülkeleri uyardı! "İran'a karşılık veren her üs hedef alınacak"

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general 'nin intikam operasyonu kapsamında, 'nin 'taki Ayn el-Esed 'nün onlarca karadan karaya vurulduğu belirtildi. Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general 'nin intikam operasyonu kapsamında, 'nin 'taki Ayn el-Esed 'nün onlarca karadan karaya vurulduğu belirtildi.

"ABD YANIT VERİRSE DAHA SERT KARŞILIK ALIR"
Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

"ABD ÜSLERİ OLAN ÜLKELERİ UYARIYORUZ"
Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

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