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  • 06.01.2020 20:25
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 20:43

Darbeci Hafter'in hevesi kursağında kaldı! : 'ye ilerleyen Hafter güçleri püskürtüldü

'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti () güçleri, darbeci General milislerinin 'ye yönelik saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. UMH'ye bağlı birlik, Hafter güçlerinin kente doğru ilerlediğine ve bazı bölgeleri ele geçirdiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Darbeci Hafter'in hevesi kursağında kaldı!

'yi Koruma ve Güvenliği Sağlama Gücünden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin kente doğru ilerlediğine ve bazı bölgeleri ele geçirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, başkent Trablus'un yaklaşık 400 kilometre doğusundaki Sirte'nin doğusunda yer alan 17. Kapı yakınlarında Hafter milislerine ait iki zırhlı aracın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

"Hafter milislerinin Sirte'ye yönelik saldırıları püskürtüldü." ifadelerine yer verilen açıklamada, kentte durumun tamamen kontrol altında olduğu, akşam saatlerindeki çatışmaların ise kentin dışında meydana geldiği aktarıldı.

'in liderlik ettiği Ulusal Ordusu isimli silahlı yapı, akşam saatlerinde Sirte kentini ele geçirdiklerini iddia etmişti.

, Hafter destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 4 Ocak'ta Sirte kentindeki sivil alanları silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldığını açıklamıştı.

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