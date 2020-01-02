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  • 02.01.2020 23:47
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 23:47

savaş uçakları 'ta uçuyor

Irak'ın başkenti 'ta bulunan Büyükelçiliği'ne karşı yapılan eylemler sonrası bu bölgede ABD savaş uçakları uçmaya başladı. ABD uçakları, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor.

ABD savaş uçakları Bağdat semalarında

Irak'ın başkenti 'taki Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin ardından, bu ülkeye ait uçaklar başkent semalarında uçuşlarını sürdürüyor.

ABD uçakları, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor.

Uçaklar, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini basması sonrası güvenlik amaçlı uçmaya başlamıştı.

Eylemcilerin bölgeyi terk etmesinin ardından Büyükelçiliğin güvenliğini de Irak Terörle Mücadele Güçleri üstlenmişti.

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