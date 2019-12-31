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  • 31.12.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 19:01

'den 'taki vatandaşlarına uyarı

Bağdat Büyükelçiliği, devam eden protestolar nedeniyle vatandaşlarından elçilik binasına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız can güvenliklerini korumalı ve olağanüstü durum için hazırlıklı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına uyarı

Bağdat Büyükelçiliği, ta'ki vatdandaşlarına uyarıda bulundu.

ABD uçaklarının Suriye sınırında düzenlediği operasyonunda ölen Haşdi Şabi mensupları için Bağdat'ta bu sabah düzenlenen cenaze törenine katılanlar, korunaklı Yeşil Bölge'deki binası önünde toplanması ardından başlayan gerginlik sürüyor.

"ATANDAŞLARIMIZ OLAĞANÜSTÜ DURUM İÇİN HAZIRLIKLI OLMALI"
Bina duvarında ateş yakan ve güvenlik kameralarını kıran protestocuların binayı basma girişimi üzerine açıklama yapan ABD Bağdat Büyükelçiliği, "Bina yakınlarında protestolar sürerken Amerikan vatandaşlarının binaya yaklaşmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız can güvenliklerini korumalı ve olağanüstü durum için hazırlıklı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Haşdi Şabi güçleri Basın Ofisi, binayı basmak isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen olaylarda yaralananların sayısı 32'ye yükseldiğini ileri sürdü.

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