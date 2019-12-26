ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Katolik kilisesinin, cinsel istismara uğramış 564 kişiye şu ana kadar yaklaşık 84 milyon dolar tazminat ödediği belirtildi.

Associated Press'in (AP) araştırma haberinde, eyalette bulunan 7 kilisenin mahkemeye gitmeden cinsel tacize uğramış kişilerle anlaşarak şu ana kadar kişi başına ortalama 148 bin dolardan fazla para ödediği kaydedildi.

Cinsel istismara uğrayan kişilerin mahkemeye gitmesi halinde daha fazla tazminat alabileceği ancak eyalet kanunlarının iddia sahibinin mahkemeye ancak 30 yaşına kadar başvurmasına müsaade ettiği bildirildi.

Mağdurlardan 45 yaşındaki David Zernhelt, mahkemeye gitmeden kendisine teklif edilen 400 bin dolar tazminatı kabul ettiğini belirterek, "Bu beni zengin yapmayacak ama geçmişi arkada bırakarak hayatımda olumlu bir başlangıç yapma imkanı sağlayacak." diye konuştu.

"TAZMİNATLAR KİLİSEYE KARŞI BİR KALKAN OLARAK KULLANILIYOR"

Zernhelt, mağdurlar için oluşturulan tazminat fonunun kilisenin işine geldiğini ifade ederek, "Mağdurlara karşı ödenen indirimli tazminatların kiliseye karşı bir kalkan olarak kullanıldığını hissediyorum." dedi.

Cinsel taciz kurbanlarının avukatı Richard Serbin de fondan ödenen tazminatların kilisenin açık bir yargılama sürecine gitmesinin önüne geçtiğini, dolayısıyla kirli çamaşırlarının açığa çıkmasını engellediğini öne sürdü.

Pensilvanya'da kiliselerde cinsel istismara uğramış kişiler için oluşturulan fona şimdiye kadar 1500 kişinin başvurduğu, bunlardan henüz 500'ünün incelenip değerlendirildiği kaydedildi.

Geçen yıl Pensilvanya Mahkemesinin 1950'lerden bu yana yüzlerce rahibin binin üzerinde çocuğa cinsel tacizde bulunduğu tespitinden sonra eyaletteki 8 Katolik kilisesinden 7'si kurbanlara yönelik tazminat fonu oluşturmuştu.

ÜLKEDE KİLİSELERDEKİ CİNSEL TACİZ VAKALARI

Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından Ağustos 2018'deki açıklamasında, çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi Pensilvanya'da 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesine bağlı yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını bildirmişti.

Bunun üzerine yaklaşık 20 eyalette savcılar, kilise içindeki cinsel istismarlar üzerine inceleme başlatmıştı.