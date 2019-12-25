Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'yı, iki ülkeyi birleşmeye zorlamaması, aksi takdirde bu adımın savaşı tetikleyebileceği konusunda uyardı. Lukaşenko, Moskova'nın bu girişiminin Batı ve NATO tarafından tehdit olarak algılanacağını ve Rusya'ya karşı duracağını dile getirdi.
- Dünya
- 25.12.2019
- Gazete
Rusya’ya uyarı: Savaş çıkar!
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'yı, iki ülkeyi birleşmeye zorlamaması, aksi takdirde bu adımın savaşı tetikleyebileceği konusunda uyardı. Lukaşenko, Moskova'nın bu girişiminin Batı ve NATO tarafından tehdit olarak algılanacağını ve Rusya'ya karşı duracağını dile getirdi.
- Netanyahu’dan küstah açıklama
- Libya'da darbeci Hafter sivilleri hedef aldı!
- O ülkede 6,2 büyüklüğünde deprem
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.