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Rusya’ya uyarı: Savaş çıkar!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'yı, iki ülkeyi birleşmeye zorlamaması, aksi takdirde bu adımın savaşı tetikleyebileceği konusunda uyardı. Lukaşenko, Moskova'nın bu girişiminin Batı ve NATO tarafından tehdit olarak algılanacağını ve Rusya'ya karşı duracağını dile getirdi.

Rusya’ya uyarı: Savaş çıkar!
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'yı, iki ülkeyi birleşmeye zorlamaması, aksi takdirde bu adımın savaşı tetikleyebileceği konusunda uyardı. Lukaşenko, Moskova'nın bu girişiminin Batı ve NATO tarafından tehdit olarak algılanacağını ve Rusya'ya karşı duracağını dile getirdi.

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