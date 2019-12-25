Netanyahu’dan küstah açıklama İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhakını" ABD yönetimine kabul ettireceği vaadinde bulundu. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İ srail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhakını" ABD yönetimine kabul ettireceği vaadinde bulundu. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. TÜM MANŞETLER