Netanyahu’dan küstah açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhakını" ABD yönetimine kabul ettireceği vaadinde bulundu. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
- Dünya
- 25.12.2019
- Gazete
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