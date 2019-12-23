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  • 23.12.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 18:42

'da kalleş saldırı! / yine masum sivilleri hedef aldı

Son dakika haberi... MSB: Terör örgütü /, 'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı.

Tel Abyad'da kalleş saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kentine bağlı Suluk Atik köyünde, terör örgütü tarafından bomba yüklü araç patlatıldığını ve saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."

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