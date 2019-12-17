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  • 17.12.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:25

'da bombalı saldırı: 18 yaralı

'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi kentinde bisiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 18 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da bombalı saldırı: 18 yaralı

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'in Alkozay kavşağında bisiklete yerleştirilen bombanın, trafik polisi aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 12 sivil ve 6 polisin yaralandığını ifade eden Adil, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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