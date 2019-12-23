İsrailli askerlerin, Güney Kıbrıs'ta Rumlar'a askeri eğitim verdiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde de Rum kesimine konuşlandırılan 4 adet İsrail İHA'sı dikkat çekmişti.



"SAVAŞ SADECE HAVADA KAZANILMAZ"

İsrail kanalı i24 NEWS'te yayınlanan videoda "Savaş sadece havada kazanılmaz. Askerler aynı zamanda karada da etkili olmalı" ifadesine yer verildi.



KORİDORU KORUMA EGZERSİZİ YAPTILAR

Görüntülerde askerlerin birlikte çeşitli özel askeri egzersizler yaptığı görüldü. Bir gruba önüne çıkan göl engelini aşma eğitimi verilirken, diğer grup ise zorlu bir yamaca tırmandırıldı.







"İSRAİLLİLERLE AYNI SİLAHI TAŞIYORUZ"

Görüntülerde bir Rum askerin "Biz İsraillilerle aynı silahı taşıyoruz ve taktikleri onlardan öğreniyoruz" demesi dikkat çekti.



ANİ BİR ATAK KARŞISINDA TEPKİLERİ ÖLÇÜLDÜ

Yapılan tatbikatta askerlerin ani bir atak karşısında verebileceği tepki ölçüldü.







TÜRKİYE İLE GERİLİM MESAJI

Videonun sonunda sarf edilen "Türkiye ile gerilim 1974'teki savaştan beri hiç bu kadar yüksek olmadı" cümlesi İsrail askerlerinin bölgedeki varlık sebebini gözler önüne serdi.







TÜRKİYE'NİN ADIMLARI KORKU YARATTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını takip etmek amacıyla İsrail'den 4 adet insansız hava aracı (İHA) satın almıştı. Rum basını, alınan İHA'larla, Türkiye'nin bölgedeki hareketlerinin izleneceğini yazmıştı.