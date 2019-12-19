Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2001'den beri düzenlediği büyük basın toplantısı için bu yıl 1.895 gazeteci akredite oldu.

Rus liderin ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya'daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptığı büyük basın toplantısı, hem Kremlin'in dış politika vizyonunun bir özetinin olması hem de ülke içindeki sorunlara çözüm aranması nedeniyle önemli.

2008'DE REKOR KIRILMIŞTI

Putin'in her yılın sonunda düzenlediği bu basın toplantısının "büyük" olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri, toplantının belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Rus lider kendisi karar veriyor. Putin'in bu yıl 15. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008'de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin'in geçen yılki basın toplantısı ise 3 saat 43 dakikanın ardından sonlanmıştı.





İşte Putin'in konuşmasından basına yansıyan son dakika satır başları:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Rus lider iklim değişikliğine ilişkin bir soru karşısında şunları söyledi: "BM verilerine bakılacak olursa atmosfere zararlı gaz salınımı yapan ülkelerin başında ABD geliyor, bunu Çin ve AB izliyor, Rusya ise dördüncü sırada yer almakta. Kimse iklim değişikliğinin nedenlerini tam olarak bilmiyor. Ancak küçücük bir kaymanın dramatik sonuçları olabileceğini biliyoruz. İnsanlığın iklim üstündeki etkisini tam olarak hesaplamak mümkün değil. Tabii ki bu, iklim değişikliğine karşı hiçbir şey yapılmayacağı anlamına gelmiyor, hiçbir şey yapmadan bir kenarda oturmak doğru olmaz. Rusya, iklimin ani bir biçimde değişmemesi adına elinden geleni ortaya koymalı."

Basın toplantısında moderatörlüğü Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov yapıyor...

KAMÇATKALI GAZETECİNİN SORUSU

Basın toplantısında Rusya lider, elinde "15 yıldır Kamçatka'dan soru almadınız" yazılı pankart tutan bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Kamçatkalı gazeteci Putin'e, uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle Kamçatka'ya gidip gelmenin herkesin karşılayabileceği bir şey olmadığı, bununla ilgili bir düzenleme yapmayı planlayıp planlamadıklarını sordu. Ayrıca gazeteci Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka'yı Putin'in bir süredir ziyaret etmemiş olmasının uçak biletlerinin pahalılığıyla bir ilintisi olup olmadığı sorusunu da yöneltti. Rusya Devlet Başkanı soru karşısında esprili bir dille, "Kamçatka'ya gelmeyişimin sebebi uçak biletlerinin pahalılığıyla ilişkili değil. Zira biliyorsunuz ki ben ayrıcalıklı yolcu kategorisinde yer alıyorum. Bunu unutmamanızı rica ederim" dedi.

WADA'NIN KARARI: HUKUKA UYGUN DEĞİL

Rus lider Putin, Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun (WADA) Rusya'yı dört yıl boyunca düzenlenecek olan tüm büyük spor organizasyonlarından men etmiş olmasına ilişkin olarak, "WADA'nın bireysel cezalandırma yerine Rus sporcuları kolektif olarak cezalandırması adil bir karar değil. Rus sporcuların ezici çoğunluğu 'temizken' böyle bir karar alınmış olası siyasidir" vurgusunu yaptı. Putin söz konusu kararın ne aklıselime ne de uluslararası hukuka uygun olduğunu da ekledi.





TÜRKAKIM VE KUZEY AKIM 2 AÇIKLAMASI

Rusya lideri bir soru karşısında, "TürkAkım ya da Kuzey Akım-2 gibi yeni doğal gaz boru hattı projelerine rağmen ülkemizde çıkarılan doğal gazın Ukrayna üstünden transit yoluyla başkalarına ulaştırılmasına devam edeceğiz" dedi ve ekledi: "Doğal gazın Ukrayna üstünden transit yoluyla Avrupa'ya iletilmesi bizim için daha maliyetli ancak Rusya bu transit yolunu korumaya hazır."

Putin bir türlü neticeye ulaştırılamayan doğal gaz fiyatı görüşmeleri hakkındaysa, "Rusya hâlâ doğal gaz için Ukrayna'ya şu anda aldığından çok daha uygun bir fiyat sağlamaya hazır" açıklamasını yaptı.

"NEW START" FÜZE ANLAŞMASI

ABD ile yapılan Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi (New START) füze anlaşmasının karşılıklı olarak askıya alınmasını da değerlendiren Rus lider, "ABD ile yeni bir silah kontrol anlaşması üzerinde uzlaşmaya varmaya hazırız. ABD, anlaşma konusunda Rusya'nın önerilerine henüz yanıt vermedi. Bir anlaşma olmaz ise hiçbir şey silahlanma yarışını durduramaz ve küresel güvenlik sarsılır" dedi.

Anlaşma yenilenmezse 2021 yılında sona erecek.

AZİL SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ile ilgili de konuşan Putin, Trump'ın görevden alınmasının uzak ihtimal olduğunu, kararın Senato'dan döneceğini düşündüğünü dile getirdi. Putin, Demokratların Trump'a yönelttiği suçlamalar için ise "uydurma" ifadesini kullandı.

"SOVYETLERİN MİRASINI YAŞIYORSUN" İDDİASI

Putin'e bazı çevrelerin Rusya'ya yönelttiği "tamamen Sovyetler Birliği'nin mirası üzerinde yaşama" iddiasları soruldu. Rus lider, "Elbette, Sovyet dönemi de dahil bin yıllık Rus devletinden kalan mirası kullanmamamız mümkün değil. Sovyetler Birliği döneminde Büyük Anavatan Savaşı zaferi, uzay alanında yapılan atılım ve daha birçok başarı gibi gurur duymamız gereken birçok şey yapıldı. Günümüze bakarsak, hiçbir şeyin değişmediğini öne süren kişilere üretim endüstrisindeki üretim kapasitelerinin yüzde 75'inin 2000 yılından itibaren oluşturulduğunu söylemek isterim. Üretim endüstrisindeki makinelerin ortalama yaşı 12. Bu son 10 yıl içinde neler yapıldığını gösteriyor" dedi. Putin, SSCB'nin her zaman tahıl ve buğday ithal ettiğini hatırlatarak, Rusya'nın günümüzde dünyanın en büyük buğday tedarikçisi haline geldiğini vurguladı.





AP'NİN KARARINA TEPKİ

Putin, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) geçen ay çıkardığı ve Hitler Almanyası ile Sovyetler Birliği'ni neredeyse eşit tuttuğu kararı "kabul edilemez ve yanlış" olarak niteledi. Sovyet halkının totaliter rejimin ilk mağduru olduğunu ve Rusya'nın bunu kınadığını anımsatan Rus lider, Sovyetler Birliği'ni faşist Almanya'yla eşit tutmak ya da aynı kefeye koymanın kinizmin uç noktası olduğunu vurguladı. Putin, bunun insanların tarihi bilmediğini, okuma-yazma becerisine sahip olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Putin'e soruyu soran Anadolu Ajansı (AA) muhabiri..

LİBYA AÇIKLAMASI

Putin, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Libya sorusuna "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek" dedi.

Muhabirin "Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor" demesi üstüne Putin esprili bir dille, "Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?" yanıtını verdi.

