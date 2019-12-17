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  • 18.12.2019 00:38
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 00:38

Sprey sıktı, sigara yaktı, arabanın ön ve arka camları havaya uçtu

'nin kuzeyindeki Halifax kasabasında, bir araba, sürücünün koku giderici sprey sıktıktan sonra sigara yakması nedeniyle alev aldı. eseri sürücü araçtan sağ olarak kurtuldu.

Bunu sakın yapmayın! Bir anda havaya uçtu

Arabaya ağır hasar veren, çevrede bazı ev ve işyerlerinin camlarını kıran da adı açıklanmayan sürücünün hafif yaralarla kurtulduğu belirtiliyor.

West Yorkshire İtfaiyesi, Cumartesi öğleden sonra araç trafik ışıklarında beklerden meydana gelen patlamanın aşırı miktarda sprey kullanılmasından kaynaklandığını açıkladı.

Patlamanın şiddetiyle aracın ön ve arka camları havaya uçarken, tüm kaportanın eğildiği görüldü.

'MUCİZE ESERİ, SÜRÜCÜ ARABADAN SAĞ ÇIKTI'
Patlama sırasında yakınlardaki bir barda olduğunu söyleyen bir görgü tanığı, "Çok büyük bir patlamaydı. Mucize eseri, sürücü arabadan sağ çıktı" dedi.

Başka bir görgü tanığı ise "Korkunç bir patlamaydı. Arabanın camları havaya uçtu. Başımıza cam kırıkları yağdı" diye konuştu.

BBC Türkçe'nin haberine göre itfaiye yetkilileri, spreylerin genelde risk içermediğini ancak kullanma talimatlarına uyulması gerektiğini belirtti.

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