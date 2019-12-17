FETÖ'nün yurt dışındaki terör yuvalarına karşı operasyonlar devam ediyor. Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı. FETÖ'nün yurt dışındaki terör yuvalarına karşı operasyonlar devam ediyor. Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı. Ayrıntılar geliyor... FETÖ'nün '17-25 Aralık yargı darbe girişimi'nin 6. yılı! İşte medya ve muhalefetin rolü... Son dakika: FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına operasyon
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