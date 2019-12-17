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  • 17.12.2019 18:31
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 18:39

Son dakika: Zambiya hükümeti, 'ye ait üç okulu kamulaştırdı

'nün yurt dışındaki terör yuvalarına karşı operasyonlar devam ediyor. Zambiya hükümeti, 'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı.

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