ABD medyasına sızdırılan gizli belgelerde Afganistan'da 18 yıldır devam eden savaş ile ilgili gerçeklerin gizlendiğini ortaya koydu.

Washington Post'un yayımladığı 2 bin sayfalık gizli belgelerde, ABD'nin 400 üst düzey yetkililerinin, savaşın artık kazanılamayacağı gerçeğini çarpıttıkları belirtildi.

Eski Beyaz Saray Afganistan masası sorumlusu Korgeneral Douglas Lute'ün Afganistan'ı anlamadıkları ve nasıl bir yükün altına girdiklerimi fark etmedikleri hakkındaki sözleri verildi.

Lute'ün 2015 yılındaki raporda ise "Amerikan halkı bu başarısızlığın büyüklüğünü bir bilse. 2 bin askerimizin hayatını boşuna kaybettiğini kim söylemeye cesaret edebilir" dediği ortaya çıktı.





Amerikalı yetkililerin ABD'nin Afganistan stratejisinin yanlış olduğunu bilmesine karşın kamuoyuna açıklamadığı ve çarpıtıldığı belirtildi.

ABD'nin Afganistan eski Özel Temsilcisi James Dobbins'in de fakir ülkeleri zenginleştirmek Ya da otoriter ülkeleri demokratik hale getirmek için işgal etmedikleri, şiddet yaşanan ülkelere barışı getirmeyi amaçladıkları ama Afganistan'da başarısız oldukları şeklindeki sözleri çarpıcı notlar arasında.

Yazıda şimdiye kadar 2 bin 309 Amerikan askerinin öldüğü Afghanistan harekatına 1 trilyon dolara yakın para harcandığı ancak buna istihbarat gibi yan harcamaların dahil olmadığı belirtildi.