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  • 10.12.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 11:06

'nin çarpıtması deşifre oldu! 2 bin sayfalık leri yayımladı

’nin savaşı ile ilgili gerçeklerin çarpıtıldığını ortaya koyan belgeler yayımlandı. Belgeler 400 eski yetkilinin sözlerini içeriyor. Eski Afganistan masası sorumlusu ’ün 2015 yılındaki raporda “Amerikan halkı bu başarısızlığın büyüklüğünü bir bilse. 2 bin askerimizin hayatını boşuna kaybettiğini kim söylemeye cesaret edebilir” dediği ortaya çıktı.

ABD'nin Afganistan çarpıtması deşifre oldu

medyasına sızdırılan lerde 'da 18 yıldır devam eden savaş ile ilgili gerçeklerin gizlendiğini ortaya koydu.

'un yayımladığı 2 bin sayfalık gizli belgelerde, ABD'nin 400 üst düzey yetkililerinin, savaşın artık kazanılamayacağı gerçeğini çarpıttıkları belirtildi.

Eski Afganistan masası sorumlusu 'ün Afganistan'ı anlamadıkları ve nasıl bir yükün altına girdiklerimi fark etmedikleri hakkındaki sözleri verildi.

Lute'ün 2015 yılındaki raporda ise "Amerikan halkı bu başarısızlığın büyüklüğünü bir bilse. 2 bin askerimizin hayatını boşuna kaybettiğini kim söylemeye cesaret edebilir" dediği ortaya çıktı.

Amerikalı yetkililerin ABD'nin Afganistan stratejisinin yanlış olduğunu bilmesine karşın kamuoyuna açıklamadığı ve çarpıtıldığı belirtildi.

ABD'nin Afganistan eski Özel Temsilcisi James Dobbins'in de fakir ülkeleri zenginleştirmek Ya da otoriter ülkeleri demokratik hale getirmek için işgal etmedikleri, şiddet yaşanan ülkelere barışı getirmeyi amaçladıkları ama Afganistan'da başarısız oldukları şeklindeki sözleri çarpıcı notlar arasında.

Yazıda şimdiye kadar 2 bin 309 Amerikan askerinin öldüğü Afghanistan harekatına 1 trilyon dolara yakın para harcandığı ancak buna istihbarat gibi yan harcamaların dahil olmadığı belirtildi.

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