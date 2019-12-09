Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 10.12.2019 00:50
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 00:50

Stoltenberg: üyesi olmayan ülkeler için kilit öneme sahip

, Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, “ üyesi olmayan ABD, Kanada ve gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. Brexit gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80’i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek” dedi.

NATO'dan flaş açıklama: O ülkeler kilit öneme sahip

ile Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi. NATO ve Avrupa Birliği'nin () ortak bir uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "AB ve NATO rekabet içinde olmamalı. Birlikte hareket ederek daha fazla başarı kaydetmeli. AB'nin savunma alanındaki girişimlerini NATO destekliyor" ifadelerini kullandı. AB üyesi olmayan NATO üyelerinin ittifak için kilit bir rolü olduğunu belirten Stoltenberg, "AB üyesi olmayan ABD, Kanada ve Türkiye gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. Brexit gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80'i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek" dedi.



Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ise, NATO'nun AB için önemine dikkat çekerek, "NATO çok güçlü bir ittifak. Avrupa'nın güvenliği için de çok önemli bir yere sahip. AB ülkeleri olarak NATO ile sorumluluk paylaşımında bulunmalıyız" sözlerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriStoltenberg: AB üyesi olmayan ülkeler NATO için kilit öneme sahip
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri