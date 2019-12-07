Uluslararası Sufi Ulema Meclisi (DUTİ), Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Padang kentinde, dünya barışı ve istikrarının sağlanması, şiddet ve terör olayları ile mücadele, terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ hakkında düzenlediği toplantıya ilişkin bildiri yayınladı.

İslamiyet adına her türlü şiddet ve terörle mücadele ile barışçıl ve hoşgörülü bir dünya toplumu yaratmak amacıyla Müslüman ülkelerin birleşmelerinin teşvik edildiği bildiride, ''İslamiyete zarar veren, insanları bölen, şiddet ve terör eylemlerine yol açan FETÖ ve DEAŞ terör örgütü yapılarının içerdiği her türlü anlayış yasaklanmalı ve engellenmeli.'' ifadeleri kullanıldı.





FETÖ'NÜN DÜNYA TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE ALINMASINI ÖNERDİKLERİ KAYDEDİLDİ

Bildiride, özellikle FETÖ konusunda, DEAŞ'ı tüm dünyanın terör örgütü kabul ettiği gibi Birleşmiş Milletler'e (BM) FETÖ'nün dünya terör örgütü listesine alınmasını önerdikleri kaydedildi.

Bildiride, ülke birliği ve din kardeşliğini bozan ve radikal terörizme yol açan tüm eylemlerden vatandaşlarını koruma amacındaki Müslüman ülkelerin faaliyetlerinin desteklendiği vurgulandı.



DUTİ ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Asya Sufi Ulema Meclisinin (DUTA) geçen yıl yayımladığı ortak fetvada da FETÖ'nün tüm faaliyetlerin ve bu faaliyetlere iştirak etmenin haram olduğunu bildirilmişti.

ULUSLARARASI KAFKASYA VAKFI BAŞKANI HAYATİ KÜÇÜK ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

FETÖ'nün yurt dışındaki aktif hareketlerinin önüne geçebilmek amacıyla başlattığımız sivil toplum hareketlerini ülkemizde yaşanılan 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'ye karşı olarak 2015 yılı Gürcistan'da başlattığım ilk yurt dışı mitingini 2018 yılında Endonezya,Malezya,Tayland,Bruney ülkelerinde devam ettirdik. Bu süreç içinde FETÖ ile mücadele eylem planlarımızı STK'lar olarak yurt dışına taşıma noktasında projeler geliştirdik. Bu bağlamda üçyüz milyonluk nüfusa sahip olan Müslüman kardeş ülke Endonezya'da ilk projemizi 2018 yılında hayata geçirdik. Endonezya Asya Sufi Ulema Meclisi'nin "FETÖ'nün tüm faaliyetleri haramdır" şeklinde yayınladığı fetva birçok ülkede büyük bir yankı uyandırdı.

Endonezya'da hiç bir FETÖ kurumu kapatılmamıştır. Faaliyetleri devam etmektedir. Bu fetvadan sonra Endonezya halkı FETÖ'nün neden Endonezya'da halen faaliyetlerde bulunduğunu sorgulamaya başladı. Ülkemizde bir çalıştay düzenleyerek verilen fetva'nın daha da genişletilmesi üzerine kararlar aldık. Aldığımız bu karar neticesindedir ki 6 Aralık 2019 tarihinde Endonezya'da 14 ülkenin katılımıyla uluslarası bir zirve düzenlemiş olduk. Bu sempozyumun sonunda karar altına aldığımız deklarasyon metninde FETÖ'nün bir terör örgütü,Fetullah Gülen'in terörist olduğunu Birleşmiş Milletler'e sunma,bildirme kararını vermiş olduk. Kanaat önderleri ve akademisyen,yazar,bilim adamları ve dini liderlerden oluşan yaklaşık 3000 kişilik bir toplantıyı gerçekleştirmiş olduk.