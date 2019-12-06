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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:17

: 'nün yapılanmasına operasyon

... 'nün yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 21 ilde, /PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30'u aktif görevde toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 35'i, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 30'u aktif toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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