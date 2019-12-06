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  • 06.12.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 13:12

merkezli 7 ilde operasyonu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'nin mali yapılanmasına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şüphelilerin örgüt elebaşının çağrısı ile diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankasına para yatırdığı ve kullandığı da belirtildi. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli , , , , ve 'ta düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

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