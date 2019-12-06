İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şüphelilerin örgüt elebaşının çağrısı ile diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankasına para yatırdığı ve Bylock kullandığı da belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.
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