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  • 03.12.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 16:56

'nin tarihi imzası sonrası harekete geçti! ya kadar süre verdiler

ile arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına yönelik tepkiler sürüyor. ile Rum yönetimi, Libya’dan Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın metnini talep etti. Yunanistan, Libya'ya, anlaşma metnini göndermesi için gününe kadar süre tanıyan bir nota verdi. Rum de, ’taki Libya maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı.

Türkiye'nin tarihi imzası sonrası harekete geçti!

'nın 'yle imzaladığı anlaşmanın Deniz Hukuku Anlaşmasını ihlal ettiği iddiasını dillendiren ve Rum hükümetleri diplomatik girişimlerini de bu yönde yapıyor.

RUMLAR'DAN YOĞUN ÇABA
Rum dün Libyanın maslahatgüzarıyla muhtıra hakkında görüştü. Hristodulidis, Libya'nın konuyu ele almak amacıyla bir diplomat heyetini Güney Kıbrıs'a gönderme talebini ilettiğini, Rum hükümetinin ise bu talebe henüz yanıt vermediğini belirtti.

Hristodulidis, Türkiye'yle imzalanan anlaşmanın içeriği konusunda tam bir bilgilendirmeye sahip oldukları zaman Libya'nın diplomat heyeti gönderme talebine olumlu yanıt vereceklerini belirtti. Rum Bakan, söz konusu anlaşmanın 'hiçbir hukuki temele dayanıyor gibi görünmediğini' ileri sürdü.


Hristodulidis ayrıca, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri destek anlaşmasının da, ambargoyu delmesi sebebiyle BM kararlarını ihlal ettiği iddiasında bulundu. Yunanistan da, Libya'dan anlaşma metnini nota ile istedi. Yunanistan, Libya'ya anlaşma mentinin kendilerine 'ya kadar gönderilmesi yönünde bir nota verdi.

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