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  • 02.12.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 17:11

/ 'da kampını ateşe verdi

Terör örgütü /, 'da işgal ettiği bir kampını yaktı. Terör örgütünün yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

YPG/PKK'den insanlık dışı adım

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, /, kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı kampı ateşe verdi.

Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen YPG/PKK'nın yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.

YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.

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