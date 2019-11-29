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  • 29.11.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 16:20

Son dakika: 'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Son dakika haberi... 'nin kuzeyindeki ilçesinde bomba yüklü araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı. Afrin'in güneydoğusundaki 'ı işgal eden terör örgütü /, sık sık Afrin, Azez, Bab ve bölgelerini hedef alıyor.

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede de maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki 'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve bölgelerini hedef alıyor.

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