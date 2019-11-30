AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda 2, Domiz semtinde 1 el yapımı bomba art arda patlatıldı.

Bombaların daha önce yere döşendiği, sivillerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerin hedef alındığı kaydedildi.





Söz konusu saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, buna benzer saldırıları daha önce terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş, Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.





DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.







