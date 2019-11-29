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  • 29.11.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 15:44

'ta siyasi kriz: İstifa edeceğini duyurdu

Son dakika haberine göre Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı. Irak'ta bir süredir yaşanan ve onlarca kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösteriler istifa nedeni olarak gösterildi.

Komşuda siyasi kriz: İstifa edeceğini duyurdu

Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı. Irak'ta bir süredir yaşanan ve onlarca kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösteriler istifa nedeni olarak gösterildi.

NELER OLMUŞTU?
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor

Ayrıntılar geliyor...

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