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  • 27.11.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 18:43

'da e erişim engeli kısmen kalktı

'da mına karşı gösterilerin başladığı 16 Kasım'dan bu yana devam eden e erişim engeli sabit hatlardan sonra cep telefonlarında da kısmen kaldırıldı.

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Ülke genelinde 23 Kasım'da sabit hatlarda erişim engelinin kaldırılmasının ardından bugün de Tahran (batı tarafı hariç), Kum, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Hürmüzgan, Doğru Azerbaycan, Buşehr gibi eyaletlerde mobil hatlardan da e girilebildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı de Tebriz'de yaptığı açıklamada, gösterilerin ardından güvenlik nedeniyle kesilen internet erişiminin ülkenin büyük bölümünde sağlanabildiğini, geriye kalan bölgelerde de kısa sürede internetin açılacağını ifade etti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren halkı, 15 Kasım'da e 3 kat yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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