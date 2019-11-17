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  • 17.11.2019 15:26
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 15:29

'da gösteriler nedeniyle internet erişimi kısıtlandı

'da bir süredir devam eden gösteriler nedeniyle, ülke genelinde sabit ve mobil hatların tamamında internet erişimi kısıtlandı. İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösteriler devam ediyor.

Komşuda internetin fişi çekildi

'da devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde sabit ve mobil hatların tamamında internete erişim engellendi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, son gösteriler nedeniyle internete erişimin engellemesi kararı aldı.

İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösteriler devam ediyor.

Tahran Büyük Pazarı'nda esnaf bugün kepenk açmazken başkentte gösteri ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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