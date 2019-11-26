İtirafçı pilot ağzındaki baklayı çıkardı! ‘Hem bu dünyanı hem diğer dünyanı kaybedersin’

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) gizlice sızan örgüt mensubu subay ve astsubaylar da tek tek deşifre ediliyor. FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan B.T, emniyette verdiği ifadede, bir süre örgütle ilişkisi olduğunu kabul etti.

FETÖ'deki hiyerarşiyi ve asıl hedeflerinin ne olduğunu anlamasının ardından çeşitli bahaneler bularak "sohbetlere" gitmediğini, örgüt mensuplarının telefonlarına cevap vermediğini aktaran B.T, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ'cü subayların ve mahrem imamların tehditlerine maruz kaldığını anlattı.

"Orhan" kod adlı mahrem imamın kendisine "Düzenli görüşmelere gel, Seni bu seviyeye getirdik, sohbetlere gelmiyorsun. Kız arkadaşın var, alkol kullanıyorsun, kendine çekidüzen vermezsen uçuş okulunu bitiremezsin." dediğini belirten itirafçı, "Mahir" isimli başka bir mahrem imamın ise "Seni kaybetmek istemiyoruz, bizimle ilişkini kopartırsan hem bu dünyanı hem diğer dünyanı kaybedersin." diye uyardığı iddiasında bulundu.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptığı sırada filo harekat subayı olan eski albay E.G'nin çeşitli bahanelerle herkesin içinde kendisine bağırdığını ve hakaret ettiği ileri süren B.T, "Bana yapılan kötü muameleler üs içinde o kadar ayyuka çıkmıştı ki yapılan skeçlerde bile beni konu yaparak aşağılayıcı oyunlar sergileniyordu. Sonra eğitim bitim mezuniyetim geldiğinde atış ve uçuşlarımın çok iyi olmasına rağmen devre sonuncusu olarak mezun oldum ancak F-16 uçaklarla uçmaya hak kazanamadım. Bu süreçte FETÖ'cülerin benden vazgeçtiklerini anladım. 133. Filo'da da pasifize edildim." ifadelerini kullandı.

"PİLOTLUĞUNU DAHİ ELİNDEN ALIRIZ, AÇ SUSUZ ORTADAN KALIRSIN"

O dönemde "Murat" kod adlı mahrem imamın kendisine hitaben, "Bizimle ilişkini koparırsan şu an sana yapılan az bile. Pilotluğunu dahi elinden alırız, aç susuz ortadan kalırsın." dediğini anlatan itirafçı, kendisine yönelik baskıların arttığı zamanda E.G'nin kendisini arayarak eşiyle, evine ani bir baskın gerçekleştirdiğini ileri sürerek, "E.G. eşiyle evime geldi. Bütün odaları eşiyle beraber gezdi ve her yeri aradılar. Bu olay üzerine sinir krizi geçirdim ve E.G. ile yaka paça birbirimize girdik." dedi.

B.T, Ankara'da 30 Ağustos 2013'teki Türk Yıldızları Akrobasi Timinin gösterisinin ardından, 2 Eylül 2013'te yıllık sağlık muayenesi Eskişehir'de olmasına rağmen, Ali Onur A'nın kendisine "Gel, beraber hazır Ankara'ya gelmişken sağlık muayenesine girelim." demesi üzerine Ankara Etimesgut Askeri Hastanesi'ne gittiğini anlattı.

Ali Onur A'nın sağlık kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçmesine karşın eski tabip binbaşı M.A'nın "Kalbinde sorun olduğu" gerekçesiyle olumsuz rapor verdiğini ileri süren B.T, o dönem korgeneral olan Abidin Ünal'ın talimatına rağmen M.A'nın geri adım atmadığı beyan etti.

Evraklarının SGK'ya iletilmesinin ardından bu kurumun, "FETÖ'cü doktorlarca yazılan sağlık sorununun doğuştan olan bir rahatsızlık olacağı, sonradan bu rahatsızlığın olmayacağı" şeklinde görüş bildirdiğine dikkati çeken B.T, "Evraklarım Hava Kuvvetlerine geldi. Onlar da evraklarımı SGK'ya gönderdi. SGK dosyayı incelediğinde bana, FETÖ'cü doktorlar tarafından yazılan sağlık sorununun doğuştan olan bir rahatsızlık olacağı, sonradan bu rahatsızlığın oluşamayacağını söyleyerek emekli olmama karar vermedi ve dosyamı tekrar Hava Kuvvetlerine gönderdi. Hava Kuvvetlerinde o dönem personel başkanı olan (eski) tuğgeneral R.Ü. tarafından alınan karar sonucunda kendi doktorlarının verdiği rapor sonucunda emekli edildim." savunmasını yaptı.

"UÇUŞ SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN TÜRK YILDIZLARINDA EĞİTİME BAŞLADI"

B.T, 2009'da Türk Yıldızlarında uçuş eğitimi sırasında Ali Onur A'nın kullandığı uçağın havada başka bir uçakla çarpıştığını ve uçaklarda hafif hasar oluştuğunu belirterek, şunları iddia etti:

"Normalde Ali Onur A'nın Türk Yıldızlarında eğitim alabilmesi için başka uçaklarda yeterli uçuşunun olması gerekiyor. Ali Onur A, bu uçuş süresini tamamlamadan Türk Yıldızlarında eğitime başladı. Bu kaza olduktan sonra da olayın ortaya çıkmaması için soruşturmanın (eski) albay Ramazan Elmas tarafından kapatıldığını duydum."

Yargılaması devam eden Ali Onur A. ise Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmasında iddialara ilişkin, "Ben başka bir üsse gitmeden Konya'da kalıp Türk Yıldızları ile daha fazla eğitim uçuşu yapma fırsatı yakaladım ayrıca tüm askeri personelin onayı alınarak filoya katılmış bir pilotum." şeklinde ifade verdi.