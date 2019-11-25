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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 10:00

Son dakika: 'da u! 34 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.

Ankara'da ByLock operasyonu! 34 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () şifreli haberleşme programı 'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 46 şüpheliden 34'ünün yakalandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 34 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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