Silahlı saldırı Pleasantville Lisesi ve Camden Lisesi arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında gerçekleşti. Yerel saat ile 20.30 civarında tribünde Pleasantville Lisesine ait bölümde oturanlara ateş açıldığı ve bunun sonucunda biri yetişkin olmak üzere 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
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