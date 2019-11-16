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  • 16.11.2019 16:53
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 17:08

: ’nin eyaletinde lise maçında

haberi... ’nin eyaletinde iki lise arasında oynanan Amerikan u karşılaşması sırasında meydana geldi. Olayda 2 kişinin ağır yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Silahlı saldırı Pleasantville Lisesi ve Camden Lisesi arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında gerçekleşti. Yerel saat ile 20.30 civarında tribünde Pleasantville Lisesine ait bölümde oturanlara ateş açıldığı ve bunun sonucunda biri yetişkin olmak üzere 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

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