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  • 15.11.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 22:38

'dan en az 270 terörist terör örgütü /'ye katıldı

'dan 2013'ten bu yana terör örgütü / saflarına katılmak için en az 270 teröristin ülkeden ayrıldığı açıklandı. Bu teröristlerden en az 22'sinin çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Almanya'dan dikkat çeken analiz! 270 PKK'lı...

'dan 2013'ten bu yana terör örgütü / saflarına katılmak için en az 270 teröristin ülkeden ayrıldığı açıklandı.

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından hazırlanan analizde, PKK/YPG saflarında yer almak için 2013'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısının en az 270 olduğu, bunlardan en az 22'sinin de bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Çeşitli terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilenler arasında Şiyar Gabar kod adlı Jakob Riemer, Sara Dorşin kod adlı Sarah Handelmann, Bager Nujiyan kod adlı Michael Panser de bulunuyor.

Analizde, PKK'nın 2002'den bu yana yasaklı terör örgütleri arasında yer aldığı da hatırlatıldı.

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