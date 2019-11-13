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  • 14.11.2019 06:59
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 07:13

Trump, Başkan Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı , Instagram hesabından 'ın ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.

Trump aile fotoğrafını paylaştı

Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı.

Söz konusu fotoğrafta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi. Sayın Emine Erdoğan'a ev sahipliği yapmaktan ve ona tarihi salonlarımızı gezdirmekten zevk aldım." ifadesine yer verildi.

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