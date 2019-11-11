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  • 11.11.2019 18:16
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 18:16

’da korkunç : 2 ölü

’da meydana gelen da, cipin kontrolünü kaybeden sürücü, okuldan evine doğru yürüyen 14 yaşındaki öğrenciye çarptı. Ciple bir evin duvarı arasına sıkışan öğrenci olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü de ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada öldü.

Rusya’da korkunç kaza

'da meydana gelen da, cipin kontrolünü kaybeden sürücü, okuldan evine doğru yürüyen 14 yaşındaki öğrenciye çarptı. Ciple bir evin duvarı arasına sıkışan öğrenci olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü de ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada öldü.

Kaza, Rusya'nın Yakutistan Özerk Bölgesi'nde meydana geldi. Okuldan bir arkadaşıyla birlikte eve yürüyen 14 yaşındaki öğrenciye 49 yaşındaki cip sürücüsü çarptı. Yerdeki buzlanmanın da etkisiyle kontrolünü kaybeden sürücü, cipiyle öğrenciye çarptı. Olay yerindeki evin duvarıyla cipin arasına sıkışan çocuk, hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü de hastaneye götürülürken ambulansta öldü. O anlar, trafik kameralarına yansıdı.


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