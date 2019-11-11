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Savcı ile eşini yıkan kaza

'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Alev alan cipte sürücü ile zabıt katibi eşi Emel yaralanırken, kızları (8) ise hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve yaralanan 5 kişi ile Yılmaz çifti hastanede tedavi altına alındı.

Savcı ile eşini yıkan kaza
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Alev alan cipte sürücü ile zabıt katibi eşi Emel yaralanırken, kızları (8) ise hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve yaralanan 5 kişi ile Yılmaz çifti hastanede tedavi altına alındı.

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