Savcı ile eşini yıkan kaza

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Alev alan cipte sürücü Savcı Ümit Yılmaz ile zabıt katibi eşi Emel yaralanırken, kızları Zehra Yılmaz (8) ise hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve yaralanan 5 kişi ile Yılmaz çifti hastanede tedavi altına alındı.
- Yaşam
- 11.11.2019
- Gazete
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