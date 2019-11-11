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  • 12.11.2019 07:20
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 07:24

Alman medyasında büyük panik: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı

'nin ele geçirilen 'lı teröristleri ülkelerine iade etme sürecini başlatması 'da büyük endişe yarattı. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild'de yer alan herde, Erdoğan'ın söylediklerini yapmaya başladığı ifade edildi.

Alman medyasında Erdoğan paniği!

Terör örgütü 'a katılan Avrupa ve Amerika vatandaşları, tarafından sınır dışı ediliyor. DEAŞ'a katılan 1 Amerikalı terörist, Türkiye tarafından sınır dışı edildi. 14 Kasım'da ise Alman vatandaşı 7 DEAŞ'lı terörist ülkesine gönderilecek. Türkiye'nin 7 Alman teröristi ülkesine gönderecek olması, ülke medyasında geniş yer buldu.

BİLD: ERDOĞAN SÖYLEDİKLERİNİ YAPMAYA BAŞLADI
'nın en çok okunan gazetelerinden olan Bild, heri manşetine taşıdı. 'ın fotoğrafının kullanıldığı haberde, Erdoğan'ın söylediklerini yapmaya başladığı ifade edildi.



"TÜRKİYE DEAŞ ŞÜPHELİLERİNİ ALMANYA'YA GÖNDERMEK İSTİYOR"
gazetesi ise, "Türkiye, DEAŞ şüphelilerini Almanya'ya göndermek istiyor" başlığını attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türkiye, kimsenin DEAŞ'lı teröristi için bir otel değildir" sözlerini alıntılayan Die Zeit, bu kişilerin önce Alman vatandaşı olduklarının kanıtlanması, ardından da DEAŞ bağlantılarının ortaya koyulması gerektiğini yazdı.

ERDOĞAN UYARMIŞTI: GEREKİRSE KAPILARI AÇARIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderileceğini sık sık dile getiriyordu. Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı bu politikalarının devam etmesi durumunda lere kapıların açılacağını dile getirmişti.

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