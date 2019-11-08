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  • 08.11.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 15:58

'da rahip küçük kızı tacizden tutuklandı

'nın kentinin kuzeyinde bir rahip, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun şikayeti üzerine cinsel tacizden tutuklandı. 'nın haberinde Mottola'nın tutuklanmasında, şikayetçi çocuğun ikili arasında geçen diyalogların ses kaydını savcılığa sunmasının etkili olduğu kaydedildi.

İtalya'da rahip, küçük kızı tacizden tutuklandı

n basınında yer alan haberlere göre, 'nin Trentola Ducenta semtinin eski papazı , bir kız çocuğunun kendisinden şikayetçi olması üzerine bu sabah tutuklandı.

'nın haberinde Mottola'nın tutuklanmasında, şikayetçi çocuğun ikili arasında geçen diyalogların ses kaydını savcılığa sunmasının etkili olduğu kaydedildi.

Söz konusu kayıtlarda, rahibin küçük kıza dokunduğu, kızın da kendisini "dokunma" diye ikaz ettiği, buna karşılık rahibin, "Bu sadece bir oyun, kötü bir şey yapmıyoruz." dediği aktarıldı.

Rahip Mottola'nın gelen şikayetlerin ardından bağlı bulunduğu Aversa Piskoposluğu tarafından mayısta görevden uzaklaştırıldığı da bildirildi.

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