İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli'nin Trentola Ducenta semtinin eski papazı Don Michele Mottola, bir kız çocuğunun kendisinden şikayetçi olması üzerine bu sabah tutuklandı.

La Repubblica'nın haberinde Mottola'nın tutuklanmasında, şikayetçi çocuğun ikili arasında geçen diyalogların ses kaydını savcılığa sunmasının etkili olduğu kaydedildi.





Söz konusu kayıtlarda, rahibin küçük kıza dokunduğu, kızın da kendisini "dokunma" diye ikaz ettiği, buna karşılık rahibin, "Bu sadece bir oyun, kötü bir şey yapmıyoruz." dediği aktarıldı.

Rahip Mottola'nın gelen şikayetlerin ardından bağlı bulunduğu Aversa Piskoposluğu tarafından mayısta görevden uzaklaştırıldığı da bildirildi.