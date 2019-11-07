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  • 08.11.2019 06:45
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 06:45

Son dakika: 'da 5,4 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre 'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi. BMKG depremin, yerin 84 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyinde Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 184 kilometre kuzeybatı açıklarında olan in, yerin 84 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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