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  • 01.11.2019 07:33
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 07:33

'da 5,3 büyüklüğünde

'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmazken uyarısı da yapılmadı.

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 93 kilometre güneydoğu açıkları olan in, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken uyarısı da yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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