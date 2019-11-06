Başbakan Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'i Buckingham Sarayı'nda ziyaret ederek, parlamentonun feshedilmesi için izin istedi. Böylece İngiltere'de 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesi için süreç de resmen başladı.

Saraya giderken aracında kaydedilen görüntüde değerlendirmelerde bulunan Johnson, "Neden bu seçime gidiyoruz? Tek bir sebep var, o da parlamentonun kötürüm olması. Harika bir Brexit anlaşmamız vardı ancak parlamentodan geçmedi." dedi.





Brexit'in tamamlanması için Muhafazakar Partiye oy verilmesini isteyen Johnson, "İlk gün anlaşmayı parlamentoya tekrar getirip oylayacağız ve ocak ayında da (Avrupa Birliği'nden) ayrılacağız." ifadesini kullandı.

Johnson, alternatifin ise ana muhalefetteki İşçi Partisinin iktidara gelmesi durumunda Brexit'in daha fazla geciktirilmesi, 2020'nin biri AB diğeri de İskoçya'da bağımsızlık oylaması olmak üzere iki referandumun yapılacağı bir kabusa dönüştürülmesi olduğunu savundu.





İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.