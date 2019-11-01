



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevdeki ilk 100 gününde en büyük vaadi Brexit'i gerçekleştirmekte başarısız olurken, parlamentoyu tatil etme kararında Kraliçe'yi yanılttığı iddiaları veya eski bir ABD'li modelle ilişkisinin derecesiyle de sürekli tartışıldı.

Johnson'ın 24 Temmuz'da Theresa May'in istifası sonrası oturduğu başbakanlık koltuğunda dün doldurduğu ilk 100 günü fırtınalı geçti.