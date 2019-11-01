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  • 01.11.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 11:53

İşte İngiltere ı 'ın ilk 100 günlük karnesi: Yenilgiyle dolu...

İngiltere ı , en büyük vaadi olan Brexit'i 31 Ekim'de gerçekleştirmede başarısız oldu. İstediği düzenlemeleri parlamentodan geçirmekte çok zorlanan Başbakan, toplamda 12 kez yenilgi aldı. Brexit sürecinde kendi partisinin üyeleri aleyhe olacak düzenlemelere oy verdi, bu parlamenterler ihraç edildi. İşte artılarıyla eksileriyle Boris Johnson'un ilk 100 günü.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevdeki ilk 100 gününde en büyük vaadi Brexit'i gerçekleştirmekte başarısız olurken, parlamentoyu tatil etme kararında Kraliçe'yi yanılttığı iddiaları veya eski bir ABD'li modelle ilişkisinin derecesiyle de sürekli tartışıldı.

Johnson'ın 24 Temmuz'da Theresa May'in istifası sonrası oturduğu başbakanlık koltuğunda dün doldurduğu ilk 100 günü fırtınalı geçti.

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