Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı, görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.