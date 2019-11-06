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  • 06.11.2019 21:29
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 21:29

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral ile bir araya geldi. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı de katıldı.

Türkiye ile Katar arasında kritik görüşme

, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı 'in de katıldığı, görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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