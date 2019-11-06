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  • 06.11.2019 23:30
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 23:30

ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyorum

ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını ve 'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

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