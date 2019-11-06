ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyorum

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'çok iyi bir görüşme' yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Ayrıntılar geliyor... Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
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