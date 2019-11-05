Dünya, göçmenlere kulaklarını tıkadı. Ülkesinde iç savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmak isteyenler Türkiye'de hayata sarıldı. Önceki gün yaşanan olay ise Avrupa'nın mültecilere olan tavrını bir kez daha kanıtladı. Yunan askerleri, ülkelerine yasa dışı geçiş yapan göçmenlere kabusu yaşattı. 252 göçmen, askerler tarafından dövüldü, tüm paraları alındı ardından ölüme bırakıldı. Dondurucu soğukta saatlerce yürümek zorunda kalan göçmenler, Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar gelip Türkiye'ye sığındı.
Tedavi altına alınan göçmenlerden Habib isimli bir genç, "Hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, bizi botla nehirden bu tarafa attılar" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı. Bu olay, Yunanistan'ın uluslararası sözleşmeleri de ihlal ettiğini kanıtladı. Göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan, bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.
SAHAYA SIÇRADI
Avrupa, Mehmetçiğimize asker selamı gönderen Türk futbolcuları ırkçılıkla suçladı. Ancak kendi vatandaşlarına kulaklarını tıkadı. İtalyanlar, ırkçılığı kendi sahalarına taşıdı. Önceki gün Hellas Verona ile Brescia takımları karşılaştı. Rakip takımın taraftarları Brescia'lı siyahi futbolcu Mario Balotelli'ye maymun sesi çıkartarak saldırdı! Futbolcuya takım arkadaşları destek çıktı. İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Roma'nın Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus, Fiorentina'nın Brezilyalı futbolcusu Dalbert Henrique da maç sırasında ırkçı saldırıya maruz kaldı. Manchester Unitedlı Paul Pogba ve Marcus Rashford v Chelseali Tammy Abraham da İngiltere'de çirkin saldırılar karşısında şoka uğradı.
Ganalı Mario Balotelli, rakip takımın taraftarının saldırısına uğradı.
Milli Takım'ın asker selamı, Avrupa'yı rahatsız etti. Batı, bu hareketi 'ırkçılık' olarak değerlendirdi.
Tedavi altına alınan göçmenlerden Habib isimli bir genç, "Hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, bizi botla nehirden bu tarafa attılar" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı. Bu olay, Yunanistan'ın uluslararası sözleşmeleri de ihlal ettiğini kanıtladı. Göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan, bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.
SAHAYA SIÇRADI
Avrupa, Mehmetçiğimize asker selamı gönderen Türk futbolcuları ırkçılıkla suçladı. Ancak kendi vatandaşlarına kulaklarını tıkadı. İtalyanlar, ırkçılığı kendi sahalarına taşıdı. Önceki gün Hellas Verona ile Brescia takımları karşılaştı. Rakip takımın taraftarları Brescia'lı siyahi futbolcu Mario Balotelli'ye maymun sesi çıkartarak saldırdı! Futbolcuya takım arkadaşları destek çıktı. İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Roma'nın Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus, Fiorentina'nın Brezilyalı futbolcusu Dalbert Henrique da maç sırasında ırkçı saldırıya maruz kaldı. Manchester Unitedlı Paul Pogba ve Marcus Rashford v Chelseali Tammy Abraham da İngiltere'de çirkin saldırılar karşısında şoka uğradı.
Ganalı Mario Balotelli, rakip takımın taraftarının saldırısına uğradı.
Milli Takım'ın asker selamı, Avrupa'yı rahatsız etti. Batı, bu hareketi 'ırkçılık' olarak değerlendirdi.
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