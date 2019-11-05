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  • 05.11.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 15:29

Azerbaycan'dan 'nin terörle mücadelesine tam destek

, 'nin teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi tam desteklediklerini bildirdi. Hasanov, 12. Azerbaycan-Türkiye 'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek

, 'nin teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi tam desteklediklerini bildirdi. Hasanov, 12. Azerbaycan-Türkiye 'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, görüşmede, ülkesinin savunma kapasitesini artırmak için Türkiye ile askeri iş birliğini genişlettiğini, bunun da bölgede istikrarın sağlanmasında kilit rol oynadığını söyledi.

'TÜRKİYE'YE TAM DESTEK'
Terörle mücadelede şehit düşen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyen Hasanov, ayrılıkçılıkla mücadele eden ülke olarak "Azerbaycan'ın Türkiye'yi tam desteklediğini" belirtti.

Öte yandan bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, , ve Türk dili konuşan ülkelerin de katılımıyla ortak tatbikatların yapılması ve tecrübe paylaşımı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

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