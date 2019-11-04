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  • 04.11.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 10:23

: 'da saldırısı: 5 ölü

haberi... militanlarının, 'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Nusey ilçesine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisi öldü.

Afganistan'da Taliban saldırısı! Çok sayıda ölü var

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, yaptığı açıklamada, militanların, Nusey ilçe merkezine saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanının öldürüldüğünü aktardı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 10 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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