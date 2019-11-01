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  • 01.11.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 17:36

Son dakika: Trump dünyaya duyurdu: 'ın yeni bir lideri var

Son dakika haberine göre ABD Başkanı , twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bağdadi'den sonra 'ın yeni bir lideri olduğunu duyurdu. Trump, "DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump dünyaya duyurdu: DEAŞ'ın yeni bir lideri var

ABD Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU
elebaşı Bağdadi'nin ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu.

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