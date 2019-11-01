ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu.