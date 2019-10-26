Kuzey Kore lider Kim Jong-un yine yaptı yapacağını! Bu kez eşiyle kaplıcaya gidip...
Genç lider Kim Jong-un dünyanın en çok konuşulan liderlerin önde gelenlerinden. ABD ve Çin'e karşı takındığı tavır dünya basının manşetlerini süslüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un birçok özelliği ise hala bilinmiyor. Kim Jong-un bu kez ortalarda pek sık görünmeyen eşi ile birlikte objektiflerin karşısına çıktı. Kuzey Kore lideri Kaplıcaları ziyaret etti ve ziyaret sırasında sigara içmesi dikkatlerden kaçmadı. Kim'in bölgeyi denetleme sırasında çekildiği fotoğraflar sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.
26.10.2019 16:53
- Son Güncelleme: 26.10.2019 16:57
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