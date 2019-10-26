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Kuzey Kore lider Kim Jong-un yine yaptı yapacağını! Bu kez eşiyle kaplıcaya gidip...

Genç lider Kim Jong-un dünyanın en çok konuşulan liderlerin önde gelenlerinden. ABD ve Çin'e karşı takındığı tavır dünya basının manşetlerini süslüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un birçok özelliği ise hala bilinmiyor. Kim Jong-un bu kez ortalarda pek sık görünmeyen eşi ile birlikte objektiflerin karşısına çıktı. Kuzey Kore lideri Kaplıcaları ziyaret etti ve ziyaret sırasında sigara içmesi dikkatlerden kaçmadı. Kim'in bölgeyi denetleme sırasında çekildiği fotoğraflar sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

26.10.2019 16:53 - Son Güncelleme: 26.10.2019 16:57
Kuzey Kore lider Kim Jong-un yine yaptı yapacağını! Bu kez eşiyle kaplıcaya gidip...

Her şeyi denetlemesiyle ünlü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez karısıyla birlikte oldukça alışılmadık bir ziyarete imza attı.

Kuzey Kore lider Kim Jong-un yine yaptı yapacağını! Bu kez eşiyle kaplıcaya gidip...

Kim çifti ve beraberindeki askeri erkan, ülkenin orta kesimindeki Yangdok kaplıcalarını gezdi. Uzun süredir Kim'le birlikte görülmeyen First Lady Ri Sol Ju da eşiyle birlikteydi.

Kuzey Kore lider Kim Jong-un yine yaptı yapacağını! Bu kez eşiyle kaplıcaya gidip...

Kim Jong-un ve eşi, kaplıcayı gezerken havuz başında yetkililerden bilgi aldı ve ortaya bu kare çıktı. Kim, Yangdok'taki kayak pistini de yine birçok görevliyle birlikte inceledi.

Kuzey Kore lider Kim Jong-un yine yaptı yapacağını! Bu kez eşiyle kaplıcaya gidip...

Kuzey Kore, Kumgang Dağı bölgesindeki Elmas Dağı tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılmasını istiyor. Pyongyang, son olarak yıkım için Seul yönetimine bir mektup gönderdi ve görüşme talebini iletti.

Kuzey Kore lider Kim Jong-un yine yaptı yapacağını! Bu kez eşiyle kaplıcaya gidip...

Kim Jong Un, Elmas Dağı tatil beldesindeki otel ve turistik tesislerin yıkılması için talimat vermişti. Elmas Dağı'nda 2008'de bir Güney Koreli turist vurulunca Seul yönetimi turları iptal etmişti.

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