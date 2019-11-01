Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Volgograd kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini değerlendirdi.

"DEAŞ İLE MÜCADELE ETMESİNİ BAHANE EDEREK..."

ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin yasa dışı olduğuna işaret eden Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD, DEAŞ ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda petrol kaçakçılığı yapıyor. ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor."