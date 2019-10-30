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  • 31.10.2019 06:36
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 06:36

Son dakika: 'de 6,5 büyüklüğünde

'in güneyindeki 'nda 6,5 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Volkan ve Bilimi Enstitüsü, merkez üssü Cotabato kentinin Tulunan bölgesi olan depremin yerin 2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin, Kidapawan, Koronadal ve Gingoog gibi kentlerde de hissediliği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

'ndaki Kisante bölgesinde 29 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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