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  • 29.10.2019 22:29
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 22:29

'de 6,6 büyüklüğünde ! Ölü ve yaralılar var

'in güneyindeki de 6 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Bazı şehir ve kasabalardaki okul binalarında, depremin ardından yapılacak hasar tespit çalışmaları nedeniyle geçici olarak eğitime ara verildiği kaydedildi.

O ülkede korkutan deprem!

'in güneyindeki Davao şehrinde meydana gelen 6,6 büyüklüğünde de 6 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde bugün yerel saatle sabah 09.04'te 6,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Yerin 50 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirtildi.

Yetkililer, depremin tetiklediği toprak kaymaları ve kaya düşmeleri sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Tulunan Belediye Başkanı Reuel Limbungan ise yaşanan sarsıntının ardından 3 ilçede evlerin yaklaşık yüzde 90'ının hasar gördüğünü belirtti.

Bazı şehir ve kasabalardaki okul binalarında, depremin ardından yapılacak hasar tespit çalışmaları nedeniyle geçici olarak eğitime ara verildiği kaydedildi.


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